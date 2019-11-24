Dünya Irakta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu iki protestocu hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Haber Merkezi AA
Irak'taki ekonomik nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Irak'taki ekonomik nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Zikar vilayetinin merkezinde bulunan Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde göstericiler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

  • Güvenlik güçleri, eylemcileri dağıtmak için gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahale etti. Olayda göstericilerden ikisi öldü, 35'i yaralandı.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.
  • Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

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