Dünya Irakta hükümet karşıtı gösterilerde bilanço artıyor 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde bilanço artıyor: 6 kişi öldü, 158 kişi yaralandı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde Basra ve Zikar vilayetlerinde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
Irak'ta gösteriler devam ediyor.
Irak'ta gösteriler devam ediyor.

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Basra ve Zikar vilayetlerinde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Basra vilayetinin Um Kasr kentindeki gösterilere müdahalesi nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Polisin Zikar vilayetine bağlı Nasıriye kentindeki "Zeytun Köprüsü"nde bulunan göstericilere de müdahale ettiği aktarılan açıklamada, burada da 3 göstericinin yaşamını yitirdiği, 71'inin yaralandığı kaydedildi.

Her iki vilayette 11 göstericinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Irak merkezi hükümetine şiddetin ivedi bir şekilde sonlandırılması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

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