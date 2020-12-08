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Dünya Iraktaki hükümet karşıtı gösterilerde bir Peşmerge öldü
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Irak'ta karışıklık mı var: Irak'ta neler oluyor?

Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde bir Peşmerge öldü

Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Pencivin Sorumlusu Besam Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki KDP binasına göstericiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 2 Peşmergenin de yaralandığı bilgisini veren Ali, Diyala'nın Hanekin ilçesi sınırlarında yer alan bir KDP binasının daha yakıldığını kaydetti.

Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı da 17'ye yükseldi.

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