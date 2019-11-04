Dünya Irakta şiddet dinmiyor 5 kişi daha hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Irak’ta şiddet dinmiyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Irak’ta şiddet dinmiyor: 5 kişi daha hayatını kaybetti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin vatandaşlara sert müdahalesi sonucu 5 kişi daha hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevkiyatı yapıldı.
Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevkiyatı yapıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 25 Ekim’den buyana hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’ye yakın Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular bir kez daha harekete geçerek Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Ofisi’nin yer aldığı Allavi semtine yürüdü. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.


Yaklaşık 10 gündür Yeşil Bölge’ye girmeye çalışan protestocular yeni bir hamle yaptı. Başkentin göbeğindeki Tahrir Meydanı’nda toplanan protestocular Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Ofisi’nin yer aldığı Allavi semtine ve Bağdat müzesine giden yolları kapatarak ofisi kuşatma altına almaya çalıştı. Sokaklarda lastik yakarak ani hamle yapan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu. Protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta tansiyon düşmüyor: Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı
DÜNYA
Irak'ta tansiyon düşmüyor: Göstericiler petrol kuyularına giden yolları kapattı

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi


Protestocuların Yeşil Bölge’nin yanı sıra devlet televizyonu, İran Büyükelçiliği ile Adalet Bakanlığı’nın bulunduğu Salihiye bölgesine de ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef ise Salihiye bölgesine giren ve Adalet Bakanlığı’na ulaşmaya çalışan protestocuların bir lokantayı ateşe verdiği belirterek güvenlik güçleri protestocuları dağıttığını duyurdu. Olayların yaşandığı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevkiyatı yapıldığı aktarıldı.

Bağdat'ta Tahrir göstericilerine sert müdahale devam ediyor.
OYNAT 00:53
Bağdat'ta Tahrir göstericilerine sert müdahale devam ediyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sürüyor.
Bağdat Tahrir Meydanı'nda yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerin üçüncü gününde hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye ilerlemek isteyen protestoculara karşı güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor.
Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor.
Irak güçleri, verdiği talimatla göstericileri Tahrir'den uzaklaştırmaya çalışsa da göstericiler meydandan ayrılmak istemiyor.
Gösteri alanında gönüllü görev yapan tıbbi müdahale ekipleri de yer alıyor. Ekipler, yoğun şekilde atılan gaz bombalarından etkilenenlere müdahale ediyor.
Durumu ağır olanlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

IKBY ile görüşme

Ülkedeki protestolar sürürken siyasetçilerin krizi atlamak için yaptıkları fikir alışverişi de devam ediyor. Protestocuların taleplerinin arasında ülkenin anayasasının değiştirilmesinin olması ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından endişeyle karşılandı. Kürtlerin anayasadaki değişiklikleri endişesini görüşmek için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih IKBY’nin başkenti Erbil’e geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı’nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Salih’in, IKYB yetkilileri ile anayasada yapılması planlanan değişliklerin yanı sıra ülkedeki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
OYNAT 00:30
Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.
ABDnin söyleyecek sözü kalmadı

ABD'nin söyleyecek sözü kalmadı

​Cumhurbaşkanlığından ABD'nin terör raporuna tepki.
Irakta şiddet dinmiyor

Irak'ta şiddet dinmiyor

Olaylı bölgelere çok sayıda askeri birlik sevk edildi.
100 bin Türk rekor kırdı!

100 bin Türk
rekor kırdı!

Stadyuma en çok taraftar çeken maç oldu.
Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar.
EYT ve af <br>gündeme gelmedi

EYT ve af
gündeme gelmedi

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Havada asılı<br>bir şehir<br>

Havada asılı
bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Bu belirtilere dikkat!

Bu belirtilere dikkat!

​İl Sağlık Müdürlüğünden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama.
Milli elektrikli trende geri sayım

Milli elektrikli trende geri sayım

Prototipinin yıl sonuna kadar raylara indirilmesi planlanıyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

Zehirleyen ıspanakta ilaç şüphesi

​Uzmanlar olası senaryoları yenisafak.com'a değerlendirdi.
"Sivil ölümlere sebep olduk"

"Sivil ölümlere sebep olduk"

​Hollanda, düzenledikleri saldırı hakkında itirafta bulundu.
'Barış Pınarı'<br>bölgesinde 1 şehit

'Barış Pınarı'
bölgesinde 1 şehit

​Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda sona yaklaşıldı.
Paçavrayı dikmek <br>isterken öldü

Paçavrayı dikmek
isterken öldü

​Himalaya'ya örgüt paçavrasını dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.
İran'dan zeytin dalı

İran'dan zeytin dalı

​Ruhani, Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.