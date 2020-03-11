Dünya Irakta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8e yükseldi
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Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi - Irak'ta koronavirüste son durum

Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Irak'ın güneyindeki Kerbela İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hastalıktan ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kerbela İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vücut ısısının yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.
Bağdat yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca, resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa ve İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.

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Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bazı İstanbulluların, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.
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Metrobüse binen bazı vatandaşaların maske takıp el dezenfektanı kullandığı görüldü.
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Altunizade metrobüs durağında Enes Tuncer, Tedbirimi önceden alıyorum. Metrobüse binicem. Okulların tatil olmasını istiyorum dedi. Gökhan Kılıçaslan ise, Ciddi bir salgın var dünya çapında. Herkesin gerekli önlemi almasını istiyorum. Toplu ulaşımı kullanıcam. Herkesin önlemini almasını istiyorum diye konuştu.
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