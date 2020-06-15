Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Iraktaki Arap aşiretlerden TSKnın Pençe-Kartal operasyonuna destek
ORTADOĞU

Irak'taki Arap aşiretlerden TSK'nın Pençe-Kartal operasyonuna destek

Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Diyala vilayetlerindeki aşiretleri temsil eden Arap Aşiretler Sözcüsü Şeyh Mizahım el-Huveyt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını desteklediklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kartal Operasyonu’nu sevk ve idare etti.
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kartal Operasyonu’nu sevk ve idare etti.

Irak'ın Kerkük, Salahaddin ve Diyala vilayetlerindeki aşiretleri temsil eden Arap Aşiretler Sözcüsü Şeyh Mizahım el-Huveyt, yaptığı yazılı açıklamada, Sincar Dağı'nda terör örgütünün kontrolündeki hapishanelerde Arap kadınların suçsuz yere tutulduğunu belirterek, "Bu operasyon, aynı zamanda söz konusu hapishanelerdeki kadınlara yönelik işkence ve tecavüzlere karşı da bir yanıt niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sincar'da yer altında 8 gizli hapishane bulunduğunu aktaran Huveyt, buralarda aralarında kadınların da olduğu yaklaşık 80 Arabın suçsuz yere tutulduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar, Mahmur ve civarındaki bölgelerde insanlık suçu işlediğini vurgulayan Huveyt, Irak merkezi hükümeti ve Bağdat Meclisi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Erbil Meclisine terör örgütü PKK'nın ülkenin kuzeyinden çekilmesi için bir karar almaları çağrısında bulundu.

Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
GÜNDEM
Pençe-Kartal Operasyonu başladı: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor
Abone Ol Google News
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Dünyada ülke ülke son durum.
Arap aşiretlerden destek

Arap aşiretlerden destek

​TSK, PKK'nın inlerini başlarına yıktı.
Günlük vaka yine arttı

Günlük vaka
yine arttı

​Bakan Koca, son sayılar üzerinden uyardı.
Virüse davetiye

Virüse davetiye

Metrobüs duraklarında sosyal mesafe unutuldu.
Hastanelerde de sınav yapılacak

Hastanelerde de sınav yapılacak

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması.
İngiltere'de aşı için <br>ilk fiyat belli oldu

İngiltere'de aşı için
ilk fiyat belli oldu

​İnsanlar üzerinde denemelerini başlayacak.

Hediyeler <br>kutuya atılacak

Hediyeler
kutuya atılacak

​'Maskeli nikah' sezonu başladı.

Tutuklanmaları bahane edip yürümeye kalkanlara sert çıktı.
Libya'da Türkiye'ye iki üs daha

Libya'da Türkiye'ye iki üs daha

UMH güçleri hızla ilerliyor, Türkiye desteğini artırıyor.

Çin'de "Savaş acil durumu" ilan edildi

Çin'de "Savaş acil durumu" ilan edildi

​100 bin personel tekrar göreve başladı.
Sosyal mesafeli<br>diplomasi

Sosyal mesafeli
diplomasi

Bakan Çavuşoğlu: Libya konusunda İran ile aynı çizgideyiz.

İşte ​Libya'da nokta atışı suikast yapan yerli drone'ler.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sultanahmet tepkisi: Gördüğüm en İslamofobik yaklaşım
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Sultanahmet tepkisi: Gördüğüm en İslamofobik yaklaşım

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. CHP'li milletvekilinin 'Sultanahmet müze olsun' söylemine tepki gösteren Çelik, "Sultanahmet'i müze yapalım yaklaşımı bugüne kadar gördüğümüz en islamofobik yaklaşımdır. Kaç gündür aklı başında bir düzeltme yapacaklar mı diye bekliyoruz. Hiç kimse Sultanahmet'i kendi kimliğinden ayıramaz. Hiçbir caminin başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevresindekiler çok kilo almışsın diyorlardı: Karnından 5 kilo tümor çıktı
Hayat

Çevresindekiler çok kilo almışsın diyorlardı: Karnından 5 kilo tümor çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesinde yapılan başarı ameliyatla bir kadının karnından 5 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı. Tatvan ilçesinde ikamet eden 44 yaşındaki N.A.; nefes darlığı, karın ağrısı ve karında hızlı büyüme şikayetleriyle Özel Tatvan Can Hastanesine başvurdu.
Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu
Dünya

Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalayacağı polis reformu kararnamesinin detayları belli oldu. Trump'ın ülkede son günlerde gündem olan "polis reformu" konusunda imzalayacağı kararnamenin içeriğinde, "güç kullanımına ilişkin ulusal standartlar oluşturulması" ve "görevini kötüye kullanan polislerin izlenmesi" gibi maddelerin olacağı öne sürüldü. Çok sayıda siyahinin ailesini temsil eden insan hakları avukatı Merritt, kararnamede, güvenlik güçleri için ulusal bir sertifika ve akreditasyon sisteminin kurulması ve görevini kötüye kullanan yetkililerin izlenmesi için federal bir veritabanı oluşturulması gibi maddelerin olduğunu aktardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.