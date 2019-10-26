Dünya Iraktaki gösteriler devam ediyor Ölü sayısı 63e yükseldi
ORTADOĞU

Irak'taki gösteriler devam ediyor: Ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak'ta, Bağdat ve güneyindeki kentlerde iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 63'e yükseldiği bildirildi. Aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e yükseldiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi.
Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,

  • "Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde Bağdat'ta 10, Meysan'da 14, Zikar'da 15, Basra'da 7, Musenna'da 1, Babil'de 4 ve Divaniyye'de de 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece gösterilerdeki toplam ölü sayısı 63'e yükseldi." denildi.

Yaralı sayısı 2 bin 592

Açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

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