Dünya Iraktaki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor Protestocular hükümet binasını ateşe verdi
ORTADOĞU

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor: Protestocular hükümet binasını ateşe verdi

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocular, kaymakamlık binasını ateşe verdi. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Protestocular
Protestocular

Alınan bilgiye göre, göstericiler Zikar vilayet merkezi Nasıriye ile başkent Bağdat'ı birbirine bağlayan köprünün girişinde lastikler yakarak, köprüyü araç geçişine kapattı. Protestocular, ayrıca köprünün girişine çadır kurdu.

Kaymakamlık binasını ateşe verdiler

Bir grup gösterici de Zikar vilayetinin kuzeyindeki Ed-Devaye ilçesinde kaymakamlık binasını ateşe verdi. Protestocular genel grev uygulanması amacıyla sabah saatlerinden bu yana memurların, öğrencilerin okullara, üniversitelere ve devlet dairelerine ulaşmasını engellemek için köprüler ile ana yolları kapatıyor.

Gösteriler

Güvenlik güçlerinin dün Zikar vilayetinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kentte gerginlik tırmanmıştı. Protestocular Zikar Valilik binasını ateşe vermişti.

300'den fazla kişi öldü 15 bini aşkın kişi yaralandı

Protestocular

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

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