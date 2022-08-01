Irak’taki Koordinasyon Grubu’ndan Sadr açıklamasına tepki: Meşruiyete karşı darbe çağrısı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan Irak parlamentosu dünden bu yana Sadr Grubu’nun destekçileri tarafından işgal altında tutulurken, Sadr Grubu’nun Şii Lideri Mukteda Sadr’ın “Yeşil bölge işgalden kurtarıldı” açıklamasına rakibi Koordinasyon Grubu’ndan tepki geldi.

Koordinasyon Grubu çatısı altında yer alan Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim’in evinde toplanan Koordinasyon Grubu yöneticileri yayınladıkları ortak bildiride, Sadr’ın söz konusu açıklamasını “Meşruiyete karşı darbe çağrısı" olarak nitelendirdi.

Koordinasyon Grubu’nun Irak’ın yaşamakta olduğu bu kritik dönemde başta Sadr Grubu olmak üzere bütün tarafları diyaloga çağırdığı belirtilen bildiride, “Ama ne yazık ki artan bu gerilim halka, devlete ve kurumlarına, siyasi süreç, anayasa ve seçimlere karşı devrim aşamasına ulaştı” denildi.

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Irak halkının verdiği uzun ve zorlu kanlı mücadelenin sayesinde elde ettiği demokrasi sisteminin bütün Irak halkını temsil etmeyen tek bir siyasi tarafın destekçileri verilmesinin kabul edilemez olduğunu aktarılan bildiride, “Koordinasyon Grubu olarak, vatandaşın hakkını, devletin meşruiyeti ve siyasi süreci tüm gücümüzle savunmaya kararlı olduğumuzu vurgularken, bütün bunların aksine yapılan her hangi bir eylem kırmızı çizgileri geçmek, iç barışı tehdit etmek ve yıllardır devleti yağmalayanlara kapıları açmak olarak kabul edeceğiz” denildi.

Koordinasyon Grubu’ndan protesto çağrısı

Sadr Grubu dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’na bağlı Meşruiyeti Destekleme ve Devlet Kurumlarını Koruma Koordinasyonu Komisyonu ise destekçilerine yarın akşam Bağdat’taki Yeşil Bölge önünde toplanma çağırısında bulundu.

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Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, son gelişmeler “şüpheli bir darbe planı” olarak nitelendirilerek, “Devleti çalma, meşruiyetini hiçe sayma, yasal kurumlarına hakaret etmek ve demokrasi süreci yok etmek girişimlerine karşı herkesi akşam saat 17.00’de Yeşil Bölge girişinde bekliyoruz” denildi.

Saddam’ın kızı Sadr’ı desteklediği iddialarını reddetti

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin kızı Rağad, meclis binasını basarak oturma eylemi başlatan Sadr Grubu destekçilerini selamladığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, Sadr’ın babasının eski dostu olduğuna dair yapılan paylaşımın kendisine ait olmadığını belirtti.

Sadr destekçilerinden zincirli gösteri

Sadr destekçileri, parlamento binasında düzenledikleri gösteride davullar çalarak ağıt yaktı ve kendilerine ellerindeki zincirlerle vurdu. Bazı protestocular ise parlamento içerisinde sigara, meyve suyu, kavun ve karpuz satmaya çalıştı.

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Sadr yanlıları, bu hafta ikinci kez meclisi bastı

Sadr dışındaki tüm Şii tarafları çatısı altında toplayan ve eski Başbakan Nuri Maliki’nin de içinde bulunduğu İran destekli Koordinasyon Grubu’nun, Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, 27 Temmuz’da da Yeşil Bölge’ye girerek parlamentoyu basmıştı.

FOTOĞRAF 16 Irak'ta yıllardır süren iktidar kavgaları birçok sıkıntıya ve savaşa rağmen hala devam ediyor.<br><br> Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde parlamento binasını basmıştı.<br><br> Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.<br><br> Olayların şiddetlenmesi sonucu eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahlı bir şekilde sokağa çıktı.<br><br> Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki'nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr hareketine mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.<br><br> Olayların dinmediği Irak'ta Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda tekrar toplandı. Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.<br><br> Duvarları aşan göstericiler yeniden parlamento binasını bastı. Binlerce kişi binaya girerek sloganlar attı.<br><br> Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.<br><br> Mukteda Es Sadr Kimdir?<br>Sadr ailesi Irak’ın en güçlü Şii dinî ailelerinden biri. Necef’in en önemli din âlimlerinden biri olarak bilinen Mukteda es-Sadr’ın babası Muhammed Muhammed Sadık es-Sadr da sadece Irak’ta değil, Şii dünyasında saygı duyulan bir isimdi. Ancak 1999 yılında bir suikast sonucu öldürüldü. Muktada es-Sadr dini veya siyasi herhangi bir yetkiye ya da mevkiye sahip olmamasına rağmen babasının ağırlığı ve hatırası nedeniyle Irak siyasetinde ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır.<br><br> Son dönemde Ortadoğu siyasetinin belki de en çok konuşulan isimlerinden biri Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr. Irak’ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerin 73 milletvekili çıkararak 329 sandalyeli Irak Parlamentosunda en büyük grup hâline gelen Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, hükûmet kurma sürecinin başat aktörü hâline geldi. Ancak esas olarak Sadr’ı ön plana çıkaran konu seçimde kazandığı başarı değil. Seçim sonrası süreçte hükûmet kurma konusunda attığı adımlar.<br><br>Zira 2003 sonrası Irak’ta yaşanan sürecin en etkili aktörlerinden biri olan Mukteda es-Sadr, seçimde elde ettiği avantajı kullanarak, Irak’ta \"reform\" sayılabilecek bir siyasal değişikliği kovalıyor. Irak neden karıştı?<br>Irak'ta seçimlerden sonra uzun süredir hükümet kurulamıyor. Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de mezhep anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı.<br><br>Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek. Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclisten istifa ettirmişti. Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor.<br><br>Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu başbakan adayı olarak Muhammed Şiya el-Sudani’yi gösterdi. Bu durumu beğenmeyen Sadr taraftarları sokağa indi.<br><br>Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi taraftarları bir nevi güç gösterisinde bulunuyor.<br><br> Irak'ta iç savaş sesleri: Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es-Sudani'nin sözleri Sadr yanlıları arasında infial yarattı. Sadr destekçileri, 'Uluslararası Bağdat Bölgesi' adıyla bilinen Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi. BiP'te paylaş

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