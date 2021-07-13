Dünya Iraktaki koronavirüs hastanesinde yangın Bilanço ağırlaşıyor
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Irak'taki koronavirüs hastanesinde yangın: Bilanço ağırlaşıyor

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısının 28 artarak 92’ye yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Iraktaki koronavirüs hastanesinde yangın: Bilanço ağırlaşıyor
Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangında can kaybı artıyor.

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında ölü sayısı 28 arttı.

AA

Yangında son belirlemelere göre ölü sayısının 92'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 50 olduğu kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

AA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu gece saatlerinde söndürülmüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta nisan ayında da Kovid-19 hastalarının yattığı bir hastanede yangın çıkmış ve 82 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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