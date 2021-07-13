Irak'taki koronavirüs hastanesinde yangın: Bilanço ağırlaşıyor

Hayat

Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı

Konya'da 3 yıl önce işlenen ve katil zanlıları hala bulunamayan Büyükşen cinayetiyle ilgili kör düğüm çözülüyor. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu çiftin kızı Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ve bazı aile üyelerinin de aralarında olduğu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Cinayet tanığı ve şüphelisi olan Büşra Büyükşen sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü. Çiftin doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de keşfe katıldı ve zaman zaman kız kardeşine olay günüyle ilgili sorular sordu. Şahısların sorgusu devam ediyor.