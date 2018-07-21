Dünya Iraktaki protestolarda bir can kaybı daha
ORTADOĞU

Irak'taki protestolarda bir can kaybı daha

Irak Necef şehrindeki gösteriler sırasında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde yaralanan 45 kişiden büyük bir bölümünün Bağdat, Divaniye ve Zi Kar illerinde görevli emniyet güçlerinden olduğu bilgisi verildi.

Haber Merkezi AA
Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı.
Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı.

Irak'ın Necef kentinde hizmet yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintilerine karşı düzenlenen gösterilerde bir kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Necef'teki gösteriler sırasında bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde yaralanan 45 kişiden büyük bir bölümünün Bağdat, Divaniye ve Zi Kar illerinde görevli emniyet güçlerinden olduğu bilgisi verildi.

AA

203 kişi salıverildi

Bu arada, Irak'ta İnsan Hakları Komiserliğinden yapılan açıklamada, Babil ve Vasıt illerindeki son gösterilerde gözaltına alınan 203 kişinin salıverildiği duyuruldu. Divaniye ilinde dün güvenlik güçlerinin Şii Bedir Örgütü binası önünde toplanan protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

Irak güvenlik güçleri, protestoları bastırmak için zaman zaman göstericilere gerçek mermiyle müdahale ediyor. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

AA

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