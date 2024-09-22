Irak'taki Şii milis grup katil İsrail'in Ürdün Vadisi'ndeki yerleşimine saldırdı

Irak'ta bir Şii milis grup, insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bulunan terör devleti İsrail'in yerleşimine saldırı gerçekleştirdi.
Irak'ta Şii milis grup, insansız hava aracıyla (İHA) Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki terör devleti İsrail yerleşimine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Şii gruptan yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki katil İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırının İHA kullanılarak düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.
Ayrıca İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği aktarıldı.
Şii milis grup, gün içerisinde Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıklamıştı.