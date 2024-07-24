Irak'tan PKK'ya karşı yeni adım: Yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

Terör örgütü PKK'ya Irak hükümetinden bir darbe daha geldi. Artık resmi yazışmalarda, PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak. Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurdu.