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Dünya

Irak'tan PKK'ya karşı yeni adım: Yasaklı örgüt ifadesi kullanılacak

Irak, terör örgütü PKK'ya karşı yeni bir adım daha attı. Resmi yazışmalarda artık PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak.

14:33 - 24/07/2024 Çarşamba
Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Terör örgütü PKK'ya Irak hükümetinden bir darbe daha geldi. Artık resmi yazışmalarda, PKK için 'yasaklı örgüt' ifadesi kullanılacak. Mart ayında PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak, yeni bir adım daha attı. Irak medyası, hükümetin meclise terör örgütü konusunda resmi bir yazıyı ilettiğini duyurdu.


Yazıda, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin terör örgütü PKK ile ilgili yeni talimatı yer aldı. Devlet kurumlardaki yazışmalarda terör örgütü PKK'nın, 'Yasaklı Örgüt' olarak tanımlanması istendi.


Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'ya yönelik "yasaklı örgüt" kararını olumlu karşıladı. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, bu adımın terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

#PKK
#Irak
#Örgüt
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