Irak'tan Türkiye açıklaması: Terör saldırılarına izin vermeyiz

"Irak'tan Türkiye'ye veya herhangi bir komşu ülkeye terör saldırıları yapılmasına izin vermeyiz. Irak Dışişleri Bakanlığı ve diplomasimiz, İran ile olduğu gibi Türkiye ile de (güvenlik anlaşması) olumlu ve büyük sonuçlara varma gücüne sahip. Bazı unsurların Türkiye ve Türk ordusuna karşı gerginlik içeren adımlar atmasına da izin vermeyiz."