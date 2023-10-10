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Dünya

Irak'tan Türkiye ile 'güvenlik anlaşması' açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ile İran’la olduğu gibi olası bir güvenlik anlaşmasının imzalanması için diyaloğun sürdüğünü ifade etti.

09:24 . 10/10/2023 Salı
AA
Muhammed Şiya es-Sudani

Muhammed Şiya es-Sudani

Irak’taki resmi Es-Sabah gazetesi, Sudani’nin Rusya ziyareti öncesi Sputnik’e verdiği röportajı yayımladı.

Sudani, iki günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşeceğini ve Moskova’da enerji haftası kapsamındaki etkinliğe katılacağını aktardı.

Türkiye ile ilişkiler ve İran'la olduğu gibi Türkiye ile muhtemel bir güvenlik anlaşmasının imzalanmasına dair soruya karşılık ise Sudani,
“Komşumuz Türkiye ile derin tarihi ilişkilerimiz mevcut. Ayrıca büyük çaplı ortak ticaret hacmimiz söz konusu. Güvenlik konuları dahil iki ülke arasındaki ortak tüm konular ve ilişkilerin düzenlenmesi noktasında diyaloğumuz sürüyor. Güvenlik sorunlarıyla mücadele için de somut mekanizmalar bulmak için iletişimimiz var."
ifadelerini kullandı.

Irak yönetimi, Tahran'la martta imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 19 Eylül itibarıyla İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ise 1 Ekim’de Tahran’da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile görüşmesinde, Bağdat ile varılan "Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının tam manasıyla uygulanmasını" istemişti.

Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.



#IRAK
#Türkiye
#Muhammed Şiya es-Sudani
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