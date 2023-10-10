Irak'tan Türkiye ile 'güvenlik anlaşması' açıklaması

Muhammed Şiya es-Sudani
Irak’taki resmi Es-Sabah gazetesi, Sudani’nin Rusya ziyareti öncesi Sputnik’e verdiği röportajı yayımladı.
Sudani, iki günlük Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri görüşeceğini ve Moskova’da enerji haftası kapsamındaki etkinliğe katılacağını aktardı.
Irak yönetimi, Tahran'la martta imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 19 Eylül itibarıyla İran rejimi karşıtı grupların silahsızlandırılarak, sınırdan uzak bölgeye yerleştirildiğini duyurmuştu. İran ise Bağdat hükümetinin anlaşmanın bazı hükümlerini yerine getirdiğini açıklamıştı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ise 1 Ekim’de Tahran’da Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile görüşmesinde, Bağdat ile varılan "Irak'taki İran muhaliflerini silahsızlandırma anlaşmasının tam manasıyla uygulanmasını" istemişti.
Tahran, söz konusu anlaşmanın uygulanmaması durumunda daha önce Irak'ın kuzeyine düzenlediği saldırılara yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.