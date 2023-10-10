Irak'tan Türkiye ile 'güvenlik anlaşması' açıklaması

“Komşumuz Türkiye ile derin tarihi ilişkilerimiz mevcut. Ayrıca büyük çaplı ortak ticaret hacmimiz söz konusu. Güvenlik konuları dahil iki ülke arasındaki ortak tüm konular ve ilişkilerin düzenlenmesi noktasında diyaloğumuz sürüyor. Güvenlik sorunlarıyla mücadele için de somut mekanizmalar bulmak için iletişimimiz var."