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Dünya Iraktan Türkiyenin Pençe-Kartal operasyonuna nota
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Irak'tan Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonuna nota

Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Haşimi ile görüşen Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız, "Görüşmede Irak tarafı, TSK'nın gerçekleştirdiği harekatın Irak'ın egemenliğinin ihlalini teşkil ettiğini öne sürerek bu konuda Türk tarafına bir nota tevdi etti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ta terör örgütü PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonunun ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşimi ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vurgusu

Türkiye'nin Irak'taki PKK mevcudiyetinden duyduğu rahatsızlığı muhatabına ilettiğini aktaran Yıldız, "Irak'ın, PKK terör örgütünün ülkedeki varlığını sona erdirmeye yönelik somut hiçbir adım atmamasının Türkiye'de üzüntüyle karşılandığını söyledim. Iraklı muhatabıma ayrıca Türkiye'nin bu durum karşısında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli adımları atmak durumunda kaldığını da vurguladım" dedi.

Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
OYNAT 01:35
Pençe-Kartal operasyonuna ait ilk görüntüler
Gece yarısı PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe-Kartal Operasyonu'na ait ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaşıldı.
  • Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygısının tam olduğunu belirten Yıldız, egemenlik kavramının komşu ülkelere yönelik belirli sorumluluklar da getirdiğine işaret etti.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye ve Irak'a olduğu kadar tüm bölgeye tehdit teşkil eden Irak'taki PKK mevcudiyetinin sona erdirilmesi konusunda Irak makamlarınca gerekli adımların atılması gerektiğine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca tarafların dost, kardeş ve komşu iki ülke olarak Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iradelerini karşılıklı olarak teyit ettikleri öğrenildi.

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