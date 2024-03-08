İran 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu: Dört gözaltı

Aralıksız bir şekilde Gazze'ye saldırılarda bulunan eli kanlı İsrail ordusu, hedef ayırmadan masum insanları öldürmeye devam ediyor. İşgalcilerin attığı bombalar yüzünden Gazze'deki bir çok mahalle haritadan silinirken, bölgeden paylaşılan görüntüler durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteriyor. Han Yunus'taki görüntülerde ise çoğu binanın moloz yığını haline geldiği, neredeyse hiç yaşanılabilir bir alan kalmadığı görülüyor.