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Dünya

İran 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koydu: Dört gözaltı

İran, Basra körfezinde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konulduğunu, 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada Geminin kime ait olduğuna ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken petrol ürünlerinin ise dağıtım şirketine teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne aktarılacağı belirtildi.

15:36 - 8/03/2024 Cuma
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İran, Basra Körfezi açıklarında kaçakçılık yaptığı belirtilen gemiye yönelik operasyon düzenledi.


İran'ın Hürmüzgan eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde en az 30 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemi tespit ettiğini, gemiye el koyduğunu duyurdu.


Gemideki 4 mürettebatın gözaltına alındığını belirten Kahramani, “Geminin kaptanı, Deniz Kuvvetleri tarafından tuzağa düşürülmesinin ardından gemiyi ateşe vermeye çalışmış, ancak itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştır” dedi.

Geminin kime ait olduğuna ve mürettebatın uyruğuna ilişkin bilgi paylaşmayan Kahramani, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca kaçakçılık yapan gemiye devlet yararına el konulmuş ve söz konusu gemide bulunan akaryakıt, prosedüre uygun olarak petrol ürünleri dağıtım şirketine teslim edilerek yasal dağıtım döngüsüne aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.




#İran
#Basra Körfezi
#Petrol tankeri
1 saat önce
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