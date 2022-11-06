Dünya İran 300 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttı
ORTADOĞU

İran 300 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttı

İran, karadan karaya 300 kilometre menzile sahip yeni seyir füzesini tanıttı. İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

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Haber Merkezi AA
İran 300 kilometre menzilli yeni füzesini tanıttı
Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "4B Seyyad" adı verilen yeni füzenin tanıtım töreni İran Uzay Kurumu'nda, Savunma Bakanı Emir Muhammedrıza Aştiyani ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahi Ferd'in katılımıyla düzenlendi.

Füzenin 300 kilometre menzile sahip olduğu ve katı yakıtla çalıştığı kaydedildi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor.

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