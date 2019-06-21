İran: ABD uçağını vurmadık

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, düşürülen Amerikan İHA'sı ile birlikte 35 yolculu bir ABD uçağının daha İran hava sahasını ihlal ettiği ancak bu uçağı vurmadıklarını söyledi.

Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını vuran İran'dan olaya ilişkin açıklama yapıldı. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Amirali Hacızade, olay günü bir başka Amerikan uçağının da İran hava sahasını ihlal ettiğini ancak vurulmadığını söyledi.

Hacızade yaptığı açıklamada, "Bölgede ABD İHA'sıyla birlikte, 35 yolculu bir Amerikan P-8 uçağı da vardı. Bu uçak da bizim hava sahamızı ihlal etti. Vurabilirdik ama vurmadık" ifadelerini kullandı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen İHA ile ilgili olarak içerisinde insan olsaydı sonuçlarının farklı olacağını belirtmişti. İran, ABD'ye ait İHA'nın kendi hava sahasını ihlal ettiğini belirtirken, ABD ordusu bu iddiayı reddetmiş ve İHA'nın uluslararası sahada olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı.