İran aracı ülkeyi de tehdit etti: Düşmanlarımız adamızı işgale hazırlanıyor

21:19 25/03/2026, Çarşamba
Kalibaf, düşmanın tüm faaliyetlerini gözetlediklerini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Bazı bilgilere göre İran’ın düşmanları bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran’a ait bir adayı işgal etmeye hazırlanıyor. Herhangi bir adım atarlarsa, söz konusu ülkenin hayati altyapısı amansız saldırıların hedefi olacaktır" açıklamasında bulundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Düşmanın" tüm faaliyetlerini gözetlediklerini belirterek, "Düşmanlar bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin açıklamada bulundu.

"Hiçbir sınır olmadan hedef alınacak"

"Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." iddiasında bulunan Kalibaf, "Bu yönde bir adım atılırsa söz konusu ülkenin bütün altyapısı hiçbir sınır olmadan hedef alınacaktır." uyarısında bulundu.



