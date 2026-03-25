ABD İran'a 15 maddelik anlaşma planı sundu

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Müzakerelerde ABD ordusu da var, bombalarla müzakere yapıyoruz” dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: ULUSLARARASI HUKUK ÖLMÜŞTÜR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları ve Batı dünyasının bu konudaki tutumuna tepki gösterdi.

Arakçi, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ORTADOĞU'YA ASKER SEVKİ

Amerikan medyası, ABD'nin İran'a yönelik kara harekatı olasılığını güçlendiren bir iddia gündeme getirdi.

Fox News'un haberine göre, 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Brandon Tegtmeierve beraberindeki üst düzey karargah personeline Orta Doğu’ya intikal emri verildi.

Bu hamle, tümenin tamamının bölgeye gönderilmesi öncesindeki "ilk hazırlık adımı" olarak değerlendiriliyor.

Washington kulislerinde, ABD’nin olası bir çatışma durumunda İran topraklarına sızma veya stratejik öneme sahip Hark Adası’nı ele geçirme planları üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Pentagon'un 82. Hava İndirme Tümeni'ni bölgeye sevk etme hazırlığında olduğu bilgisi ilk olarak dün New York Times tarafından gündeme getirilmişti. İntikal emri haberi, Pentagon'da kara harekatına yönelik operasyonel planlamanın bir üst aşamaya geçtiği şeklinde yorumlandı.

The Wall Street Journal gazetesi ise 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 3 bin askeri Ortadoğu'ya sevk emri verileceğini yazdı. habere görüm sevk emri önümüzdeki saatlerde verilecek.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ SAHASINA FÜZE İSABET ETTİ

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet ettiğini duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada “Teknik hasar ya da can kaybı yok” denildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ MİSİLLEME: 7 YARALI

İran, İsrail'e yeni bir misilleme dalgası başlattı. Füzelerden birinin Bnei Brak kentine isabet etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı. İsrail basını, füzelerden birinin misket bombası taşıdığını öne sürdü. Saldırıda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

TRUMP: İRAN'DA DOĞRU KİŞİLERLE KONUŞUYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın alt yapısına yönelik saldırıyı 5 gün ertelediğini duyurmasının ardından İran ile müzakere ihtimaline ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. İran ile müzakere halinde olduklarını öne süren Trump şunları söyledi: “İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. İran anlaşma yapmak istiyor. kim istemez ki? Tahran üzerinde serbestçe uçuyoruz, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. İran'ın en büyük elektrik santralini vurabilirdik, ama müzakere halinde olduğumuz için vurmadık. İran mantıklı konuşuyor, nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler.”

İran’da bir rejim değişikliği yaşadıklarını savunan Trump “Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı. Liderleri öldürmemiz rejimi bir nevi değiştirdi. İran'ın birinci, ikinci ve üçüncü kademedeki liderlerini öldürdük. İran'ın artık yeni liderleri var” dedi.

Trump şunları kaydetti:

"İranlılar bize petrol ve doğal gaz anlamında muazzam parasal değeri olan bir hediye verdiler. bu sayede doğru kişilerle konuştuğumuz düşünüyorum.

Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık. Tam emin değilim ama İran savaşını bitireceğimizi düşünüyorum. İran askeri anlamda bitti.

Anlaşma yapacağımızı öğrenince Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine üzüldü.

"Bu arada ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.

Öte yandan İsrail ordusu, ABD ile görüşmelere karşın İran ve Lübnan planlarının değişmediğini açıkladı.



