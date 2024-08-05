Dünya

İran Arap ülkelerini tehdit etti: Saldırıya müdahale edilmesi ateş çemberinin genişlemesine yol açar

İran'ın resmi Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör devleti İsrail'e karşı gerçekleştirilecek herhangi bir saldırı durumunda Arap ülkelerinden herhangi birinin saldırıya müdahale etmesi halinde ateş çemberinin genişleyeceği mesajını vererek tehditte bulunuldu.

00:55 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:05 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran, terör devleti İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da şehit edilmesi üzerine işgalci İsrail'e karşı gerçekleştirilmesi planlanan herhangi bir saldırının engellenmesi ihtimali üzerine Arap ülkelerini tehdit etti.


Rejimin resmi Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Uyarı! Beklenen herhangi bir İran saldırısında, İsrailli düşmanı savunmak için müdahale eden herhangi bir Arap askeri grubu ateş çemberini genişletebilir. Umarız ki mesajımızı almışsınızdır.'' ifadelerine yer verildi.


#İran
#İsrail
#Arap ülkeleri
#saldırı
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