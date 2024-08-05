İran Arap ülkelerini tehdit etti: Saldırıya müdahale edilmesi ateş çemberinin genişlemesine yol açar

İran, terör devleti İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'yi Tahran'da şehit edilmesi üzerine işgalci İsrail'e karşı gerçekleştirilmesi planlanan herhangi bir saldırının engellenmesi ihtimali üzerine Arap ülkelerini tehdit etti.

Rejimin resmi Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Uyarı! Beklenen herhangi bir İran saldırısında, İsrailli düşmanı savunmak için müdahale eden herhangi bir Arap askeri grubu ateş çemberini genişletebilir. Umarız ki mesajımızı almışsınızdır.'' ifadelerine yer verildi.