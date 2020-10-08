İran, Azerbaycan’a destek verenleri tutukluyor

Azerbaycan’ın, Ermenistan’a karşı gerçekleştirdiği Karabağ’ı özgürleştirme operasyonuna müslümanlar tarafından büyük destek gelirken İran’ın yaptığı hamleler bunun tam tersi yönünde. Rusya tarafından Ermenistan’a aktarılan silahlar için transit yol olarak kullanılan ülkede yaşayan milyonlarca Türk bu durumu protesto ederken polis müdahalesiyle karşılaştı.

Dün, Türklerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Tebriz’de yapılan Karabağ’a destek gösterileri barışçıl bir havada devam ederken İran polisinin müdahalesiyle etkinlik son buldu.

Silah sevkiyatını protesto eden Türk gençleri İran istihbaratı tarafından göz altına alındı.

Doğu Azerbaycan eyaletinin Siyasi ve Güvenlik politikalarından sorumlu yetkililerden biri olan Aliar Rastgoo gösteriler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklemek için internette bir miting çağrısı yayınlandı ve polisin, yönetimin hamleleriyle sona erdi."

DÜNYA İran silah kapısı oldu

Zanjan ve Erdebil’de destek mitingine izin verilmedi

İran’da bulunan Zanjan bölgesinde de toplananlar Karabağ konusunda Azerbaycan’a destek vermek isterken İran polisinin müdahalesiyle bu isteklerini gerçekleştiremediler.

Polisin sert müdahalesi dikkat çekti:

ما گر زسر بریده می ترسیدیم در مجلس عشاق نمی رقصیدیم.#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/I0CKVrWouZ — Majid Tutunchu (@MajidTutunchu) October 2, 2020

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek sloganları atanlar ise polis tarafından tutuklandı.

Ya Karabağ Ya Ölüm sloganları ile halk Azerbaycan'a destek verdi





تبریز: Təbriz#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/iCzGdvwaOp — Majid Tutunchu (@MajidTutunchu) October 1, 2020

Erdebil’de de yapılması planlanan gösterilere polis müdahale etmiş, slogan atanları göz altına almıştı.