İran, Azerbaycan’a destek verenleri tutukluyor

Azerbaycan’ın, Ermenistan’a karşı gerçekleştirdiği Karabağ’ı özgürleştirme operasyonuna müslümanlar tarafından büyük destek gelirken İran’ın yaptığı hamleler bunun tam tersi yönünde. Rusya tarafından Ermenistan’a aktarılan silahlar için transit yol olarak kullanılan ülkede yaşayan milyonlarca Türk bu durumu protesto ederken polis müdahalesiyle karşılaştı.
- Dün, Türklerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Tebriz’de yapılan Karabağ’a destek gösterileri barışçıl bir havada devam ederken İran polisinin müdahalesiyle etkinlik son buldu.
Doğu Azerbaycan eyaletinin Siyasi ve Güvenlik politikalarından sorumlu yetkililerden biri olan Aliar Rastgoo gösteriler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklemek için internette bir miting çağrısı yayınlandı ve polisin, yönetimin hamleleriyle sona erdi."
Zanjan ve Erdebil’de destek mitingine izin verilmedi
İran’da bulunan Zanjan bölgesinde de toplananlar Karabağ konusunda Azerbaycan’a destek vermek isterken İran polisinin müdahalesiyle bu isteklerini gerçekleştiremediler.
Polisin sert müdahalesi dikkat çekti:
ما گر زسر بریده می ترسیدیم در مجلس عشاق نمی رقصیدیم.#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/I0CKVrWouZ
ما گر زسر بریده می ترسیدیم در مجلس عشاق نمی رقصیدیم.#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/I0CKVrWouZ— Majid Tutunchu (@MajidTutunchu) October 2, 2020
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek sloganları atanlar ise polis tarafından tutuklandı.
Ya Karabağ Ya Ölüm sloganları ile halk Azerbaycan'a destek verdi
تبریز: Təbriz#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/iCzGdvwaOp
تبریز: Təbriz#ما_خود_آذربایجانیم #BizAzərbaycanıq pic.twitter.com/iCzGdvwaOp— Majid Tutunchu (@MajidTutunchu) October 1, 2020
Erdebil’de de yapılması planlanan gösterilere polis müdahale etmiş, slogan atanları göz altına almıştı.