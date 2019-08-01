Dünya BAE-İran arasında yakınlaşma mutabakat zaptıyla güçlendi
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İran BAE arasında yakınlaşma mutabakat zaptıyla güçlendi

BAE-İran arasında yakınlaşma mutabakat zaptıyla güçlendi

ABD'ye rağmen Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasındaki yakınlaşma mutabakat zaptıyla güçlendi. İki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki geçişler kolaylaşacak, sınır güvenliği artacak ve ülkelerin çıkarları anlamında önemli bir adım olacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Birleşik Arap Emirlikleri bölgesi.
Birleşik Arap Emirlikleri bölgesi.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki sınırlarda iş birliğinin güçlendirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

  • İran devlet televizyonunun haberine göre, 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı için Tahran'da bir araya gelen iki ülke güvenlik yetkilileri, Basra Körfezi'ndeki sınırlarında etkileşimi artırmak ve sınır kontrolünü güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

Ülkesi adına mutabakat zaptına imza atan isim olan İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, "İki ülke arasında, sınırlardaki iş birliğini ve etkileşimi artırmak hedefiyle düzenlediğimiz toplantı sonucunda bir mutabakat zaptı imzalandı" dedi.

Rızai, bu tür toplantıların iki ülke sınırlarının güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu mutabakat zaptını imzalayan BAE Sınır Komutanı el-Ahbabi ise "Sınırlardaki güvenliği artıracak ve geçişleri kolaylaştıracak bu anlaşmanın imzalanması, iki ülke çıkarlarının sağlanması adına olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.

İran ile BAE'den üst düzey güvenlik yetkilileri bu hafta Tahran'da bir araya gelerek, 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı düzenlemişti.

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