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Dünya

İran basını: Ordu Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor

İran basını Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yer aldığı kuzeybatı sınırlarına askeri sevkiyat yaptığını bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin görüntü yayımladı. Görüntüde tank ve uzun menzilli topların bölgeye sevk edildiği görülüyor.

12:53 . 13/09/2023 Wednesday
AA
Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat

Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yer aldığı kuzeybatı sınırlarına askeri sevkiyat yaptığı bildirildi.


Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin görüntü yayımladı.


Görüntüde tank ve uzun menzilli topların bölgeye sevk edildiği görülüyor.


Haberde ayrıca, Irak ile yapılan anlaşmanın ardından bu ülkenin sınırlarındaki askeri teçhizatın, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bulunduğu kuzeybatı sınırlarına sevk edildiği aktarıldı.


İran, Irak ile imzaladığı anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'ın da arasında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından silahsızlandırılmasını istiyor.




#İran
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#sevkiyat
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