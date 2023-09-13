İran basını: Ordu Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor

ABD girişimiyle G20 Zirvesi’nde Hint-Pasifik’i Avrupa’ya bağlayacak yeni bir koridor ilanı Çin ile jeopolitik rekabet anlamına geliyor. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönünde tasarlanan birçok koridor projesinde Türkiye kilit rolde. Tedarik zinciri ve küresel ticaret güzergahlarında en uygulanabilir rota Türkiye. Son 20 yılda hayata geçen altyapı projeleri, istikrar ve “güvenilir ülke” imajı da ticari koridorlar yarışında avantaj sağlıyor.