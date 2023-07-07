|
Dünya

İran Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen yabancı bir gemiye el koyduğu ve mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.

11:11 . 7/07/2023 الجمعة
AA
Mürettebatın uyruğu ve geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.

Mürettebatın uyruğu ve geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye mahkeme kararıyla el koydu.

Gemideki 12 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.


Mürettebatın uyruğu ve geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.


ABD Donanması dün İran güçlerinin Basra Körfezi'nde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir gemiye el koyduğunu ve olaya müdahale etmediğini duyurmuştu.



#Basra Körfezi
#İran
#Gemi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Formula 1’de sıra Büyük Britanya Grand Prix’sinde