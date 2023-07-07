İran Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir gemiye el koydu

Mürettebatın uyruğu ve geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 900 ton kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye mahkeme kararıyla el koydu.
Gemideki 12 kişilik mürettebat da gözaltına alındı.
Mürettebatın uyruğu ve geminin bandırasına ilişkin bilgi verilmedi.
ABD Donanması dün İran güçlerinin Basra Körfezi'nde kaçakçılık faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen bir gemiye el koyduğunu ve olaya müdahale etmediğini duyurmuştu.