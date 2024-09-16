İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dostluk vurgusu: Türkiye bizim kardeşimizdir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan göreve gelmesinin ardından başkent Tahran'da düzenlediği ilk basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İran'da daha önce Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin onay vermediği Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üyelik yasasıyla ilgili soruya Pezeşkiyan, "Yaptırımların kaldırılması konusunda FATF meselesini çözmekten başka çaremiz yok. Mümkün olursa FATF tartışması yeniden tartışılsın, çözebilelim diye mutlaka Konsey'e bu konuda mektup yazarım." ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, yaptırımlarla ilgili başka bir soruya da "FATF meselesini de nükleer anlaşma meselesini de dünyayla her türlü ilişkiyi de çözmemiz lazım. Ülkede istihdam ve yatırım imkanı oluşturulmalı." dedi.
"Yemen'e füze göndermedik"
Ülkesinin Suudi Arabistan Mısır, Ürdün gibi tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışacağını belirten Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Tahran'a muhtemel ziyaretinin sorulması üzerine, "Bizi birbirimize yaklaştıracak her türlü hareketi kişisel olarak memnuniyetle karşılarım." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye ile ilişkilerimizi kesinlikle güçlendirmeliyiz"
Önceki hükümetin komşularla iyi ilişkileri önceleyen politikasını kesinlikle sürdüreceklerini belirten Pezeşkiyan, Türkiye ile İran arasında 30 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ne yapmayı planladıklarına dair soruya ise Pezeşkiyan, ortak yatırımlara işaret ederek, şöyle cevap verdi:
"Türkiye'yi kesinlikle ziyaret edeceğim"
İran Cumhurbaşkanı konuşmasının bir bölümünde Rusya ve Çin ile İran arasında stratejik ilişkiler olduğunu söylerken ABD Başkanı ile görüşme olasılığına ilişkin soruyu, "Amerikalılar bize düşman olmadıklarını göstermeliler. Ülkelerinin çevresine üs kurmadık veya onlara ambargo uygulamadık." şeklinde yanıtlayarak şartların oluşması durumunda ABD ile görüşme konusunda kapıyı açık bıraktı.
İrşat devriyeleri konusu
Pezeşkiyan, soru sormak için gelen bir kadın muhabirin program alanına gelmeden önce İrşat devriyeleri olarak adlandırılan ahlak polisine yakalanmamak için çaba harcadığını söylemesi üzerine, "İrşat devriyesi yine sizi rahatsız mı ediyor? Bunu yapmamaları gerekiyordu. Artık kimseyi rahatsız etmesinler diye bu konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.