İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve İsrail'in destekçileri savaş suçuna ortaktır

İbrahim Reisi
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Reisi, ziyaret ettiği Fars eyaletine bağlı Rüstem ilçesinde halka hitap etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD ve İngiltere'nin İsrail'e destek için askeri güçlerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmasına tepki gösterdi.
Kenani, su, elektrik, yakıt, ilaç ve gıda akışının kesildiği Gazze'yi bombalayan İsrail'e açık destek veren Washington ve Londra'nın, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarından hukuki ve uluslararası açıdan sorumlu olduğunu belirtti.