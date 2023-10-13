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İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve İsrail'in destekçileri savaş suçuna ortaktır

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'yi hedef gözetmeksizin ağır bombardımana tutan İsrail'e açık destek veren ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu söyledi.

12:16 . 13/10/2023 Cuma
AA
İbrahim Reisi

İbrahim Reisi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Reisi, ziyaret ettiği Fars eyaletine bağlı Rüstem ilçesinde halka hitap etti.

Konuşmasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında sivil yerleşim yerlerinin bombalandığını ve çocukların öldürüldüğünü söyleyen Reisi,
"ABD ve Siyonist rejimin destekçisi ülkeler, Gazze'de işlenen bu savaş suçlarına ortak olduklarını bilmelidir. Bu eylemlerle Filistin halkının talep ve direnişinin son bulacağını sanmayın."
dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD ve İngiltere'nin İsrail'e destek için askeri güçlerini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmasına tepki gösterdi.

Kenani, su, elektrik, yakıt, ilaç ve gıda akışının kesildiği Gazze'yi bombalayan İsrail'e açık destek veren Washington ve Londra'nın, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarından hukuki ve uluslararası açıdan sorumlu olduğunu belirtti.



#İran
#İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
#İsrail
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