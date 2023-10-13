İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD ve İsrail'in destekçileri savaş suçuna ortaktır

İşgalci İsrail'in yedinci gününde de devam eden hava saldırıları sivillerin üzerine ölüm olarak yağmaya devam ediyor. Bombardımanından yaralı olarak kurtulan baba ve oğulun konuşması izleyenleri derinden etkiledi. Yüzü tanınmaz hale gelen çocuğun, kendisi gibi yaralı olan babasına "Baba ben iyiyim korkma. Güçlü kal." sözleriyle moral vermesi günün en çok izlenen videoları arasına girdi.