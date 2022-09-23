Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisi Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesinde devam eden olaylarla ilgili konuştu. Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor
​İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı. Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

Resmi olmayan rakamlara göre, şiddete dönüşen olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 'kıyafet kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

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İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.

İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.
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