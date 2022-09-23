İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Mahsa Amini' uyarısı

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçen hafta "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüne dair inceleme talimatı verdiğini ifade etti.

İran'ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen hafta Tahran'da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Eylemler başlamıştı

Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

"İran'da ifade özgürlüğü var"

İran'da 2019'dan bu yana görülen en büyük protestolar ile karşı karşıya kalan Reisi, "İran'da ifade özgürlüğü var... ancak kaosa yol açacak eylemler kabul edilemez." dedi.

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Gösterilerde baş örtülerini sallayan ve yakan kadınlar ön plana çıkarken, bazıları da ruhani liderlere doğrudan meydan okuyarak saçlarını kesti.

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