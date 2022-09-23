Dünya İran Cumhurbaşkanı Reisiden Mahsa Amini uyarısı
ORTADOĞU

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den 'Mahsa Amini' uyarısı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün ahlak polisinin gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilere katılan eylemcilere uyarıda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İran Cumhurbaşkanı Reisiden Mahsa Amini uyarısı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçen hafta "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle tutuklanmasının ardından polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüne dair inceleme talimatı verdiğini ifade etti.

İran'ın Kürdistan bölgesinden olan 22 yaşındaki Mahsa Amini, geçen hafta Tahran'da ahlak polisleri tarafından tutuklanmasının ardından komaya girerek hayatını kaybetmişti.

Eylemler başlamıştı

Ölümün ardından başkent Tahran dahil olmak üzere ülke çapında eylemler başlamıştı.

"İran'da ifade özgürlüğü var"

İran'da 2019'dan bu yana görülen en büyük protestolar ile karşı karşıya kalan Reisi, "İran'da ifade özgürlüğü var... ancak kaosa yol açacak eylemler kabul edilemez." dedi.

Gösterilerde baş örtülerini sallayan ve yakan kadınlar ön plana çıkarken, bazıları da ruhani liderlere doğrudan meydan okuyarak saçlarını kesti.

İran'dan tehdit gibi 'Azerbaycan' açıklaması: Sessiz kalmayacağız
DÜNYA
İran'dan tehdit gibi 'Azerbaycan' açıklaması: Sessiz kalmayacağız

İran'dan yeni balistik füze: Rezvan
DÜNYA
İran'dan yeni balistik füze: Rezvan
TOGGun ilk sahibi kim olacak?

TOGG'un ilk sahibi kim olacak?

​Fabrikada sona gelindi: Aracın gideceği yer belli.
Plan yapacaklar dikkat

Plan yapacaklar dikkat

​Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?
Numan Kurtulmuş: Türkiye artık küresel aktör Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya lideri

​Altılı masadaki koltuk kavgası sıktı

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız aman dikkat

Ev alacakları ilgilendiriyor: Yeni dönem ​1 Ocak'ta başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.