İran Cumhurbaşkanı Reisi'den nükleer müzakere açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer müzakere masasından kaçmayacaklarını ancak ülkenin ilerlemesini Batılı ülkelerin taleplerine bağlamayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'daki Ez-Zehra Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı.

Ülkesinin henüz sonuca ulaşamayan nükleer görüşmelerden kaçmayacağını belirten Reisi, "Onlar, 'bizimle anlaşın ve söylediğimiz anlaşmaları imzalayın ki ülkenizin sorunları çözülsün' dediler. Biz onurlu müzakerelere hazır olduğumuzu söyledik. Biz müzakere masasından kaçmıyoruz çünkü mantıklı taleplerimiz var." dedi.

New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bu konuda görüştüğünü aktaran Reisi, "Sayın Macron ve New York'taki uzmanlardan hangi taleplerimizin mantıklı olmadığını söylemelerini istedim. Daha sonra sözlerimizin savunulabilir olduğunu kabul ettiler." diye konuştu.

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Reisi, "Biz onurlu müzakereleri hiçbir zaman dışlamadık ancak ülkenin ilerlemesini onların gülümsemesine ya da kaşlarını çatmasına bağlamayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestoların üniversitelere de yayılmasına değinen Reisi, ülkede ölümlere yol açan olaylarda "düşmanın izlerinin görüldüğünü" ifade ederek, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız uyanıktır. Düşmanın sahte hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyecekler ve düşmanın planlarını başarısızlığa uğratacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi ile Şehid Beheşti Üniversitesi ayrı ayrı açıklamalar yaparak, gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Tahran Üniversitesi Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Ali Rıza Vechi de üniversitedeki öğrencilerin çoğunun serbest bırakıldığını ve yetkililerin üç gün içerisinde tüm öğrencilerin serbest bırakılacağını kendilerine ilettiğini aktardı.

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FOTOĞRAF 9 İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.



Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.



Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var



İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.



Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.



Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.



Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.



Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor. Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.



İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.

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