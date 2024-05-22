İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze namazını ülke lideri Hamaney kıldırdı

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan ve diğer yetkililerin cenazeleri, Kum kentine getirildi. On binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.