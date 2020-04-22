İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Petrol fiyatlarındaki düşüşten zarar görüyoruz

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki düşüşleri değerlendirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin petrol satışlarının azaldığına dikkati çeken Ruhani, buna karşın fiyatlardaki düşüşlerin tüm petrol üreticisi ülkeler gibi İran'a da zarar verdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının ülkelerin ekonomisini alt üst ettiğini ve tüm ekonomik tahminleri yok ettiğini vurgulayan Ruhani şunları kaydetti:

"Biz dahil tüm petrol ülkeleri zarar görüyor. Elbette, bazılarının zararı çok yüksek. Bizim zararımız ise daha az ama bu durumun bize de faydası yok. Petrol bağımlılığımız kendi isteğimizle ya da düşmanın dayatmasıyla azaldığı için zararımız kesinlikle daha az olacaktır."

Ruhani, Kovid-19 salgınının ülkedeki hızının azaldığını ifade ederek, salgına karşı sürdürülen sosyal mesafe kurallarının ülke genelinde uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

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