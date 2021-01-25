İran destekli Haşdi Şabi Sincar'daki PKK'lı teröristleri maaşa bağladı

Peşmerge Güçleri Komutanlığı, yaptığı açıklamayla Sincar’daki 400 PKK mensubunun Haşdi Şabi’den maaş aldığını ve resmi olarak Haşdi Şabi’ye katıldığını aktardı.

Haşdi Şabi’nin, Sincar'daki her PKK mensubu için aylık 1 milyon dinar (690 dolar) ödeme yaptığı belirtildi. PKK’nın kişi başına gönderilen 1 milyon dinarın 400 bin dinarını mensubuna verdiği, 600 bin dinarı ise örgüte ayırdığı ifade edildi.

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Açıklamada, PKK’nın Haşdi Şabi’ye karşı herhangi bir eylemde bulunmamasının nedeninin, Sincar Anlaşması’nın uygulanmaması için Haşdi Şabi ile PKK arasında varılan anlaşma olduğu vurgulandı.

ABD’nin teşviki ile Irak Merkezi Hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasında PKK’yı bölgeden çıkarmak için Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

ABD destekli ‘Sincar Anlaşması’ bölgeden ayrılmayan teröristlerin ilçede konum ve üniforma değiştirerek sergilediği bir tiyatroya dönüştü. Irak merkezi hükümeti, daha önce “Haşdi Şabi, Sincar'daki teşkilatlarında PKK unsurlarını gizliyor” açıklaması yapmıştı.

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Şengal Kaymakamı Mahma Halil de geçtiğimiz aylarda “Şengal Koruma Birlikleri’nin büyük bir bölümü Haşdi Şabi’nin saflarına katıldı” ifadesinde bulunmuştu.

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