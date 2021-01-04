İran devlet medyası: Uranyumu yüzde 20 zenginleştirme işlemi başladı

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CHP'nin tartışılan ismi Fikri Sağlar'dan Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiri: Beni lincin ortasına attı

CHP'li Fikri Sağlar, "Başörtülü hakim" çıkışına “Doğru bulmuyorum” yorumunda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sert çıktı. Kılıçdaroğlu’nun kendisini lincin ortasına attığını söyleyen Sağlar, “Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden tamamen kurtulmak istiyor ama kurtulamaz. Kendi yakın çevresinden biri aynı şeyi söylese bu kadar sert tepki göstermezdi” dedi.