İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e saldırı başlattık!

İran Devrim Muhafızları Ordusu teyakkuza geçerek İsrail'e İHA ve füze saldırısı başlattıklarını duyurdu.
NETANYAHU: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başlattığı saldırı sonrası bir video mesaj yayınladı.
Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." dedi.