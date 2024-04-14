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Dünya

İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e saldırı başlattık!

Orta Doğu'da son günlerde devam eden yüksek tansiyon İran'ın saldırı açıklaması sonrası had safhaya ulaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

00:05 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:42 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv - İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık.
Arşiv - İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık.

İran Devrim Muhafızları Ordusu teyakkuza geçerek İsrail'e İHA ve füze saldırısı başlattıklarını duyurdu.

Yayınladıkları bildiride,
"İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu."
ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başlattığı saldırı sonrası bir video mesaj yayınladı.

Son haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu,
"Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız."
ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." dedi.



#İran
#İran Devrim Muhafızları Ordusu
#İsrail
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