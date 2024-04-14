İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e saldırı başlattık!

"Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız."

"Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız."

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." dedi.