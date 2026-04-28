Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz

12:0628/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Arakçi, Tahran ve Moskova arasındaki bağların yaşanan son gelişmelerle daha da pekiştiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ortaklığa ve dayanışmaya vurgu yaparak, “İlişkilerimiz gelişmeye devam ederken, Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesine ve ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bölge büyük bir değişim sürecinden geçiyor"

Arakçi, diplomatik temaslarına ilişkin,
“Bölgenin büyük bir değişim sürecinden geçtiği bir dönemde Rusya ile en üst düzeyde temas kurmaktan memnuniyet duyuyorum”
ifadelerini kullandı.
Tahran ve Moskova arasındaki bağların yaşanan son gelişmelerle daha da pekiştiğini belirten Arakçi,
“Son olaylar, stratejik ortaklığımızın derinliğini ve gücünü kanıtlamıştır. İlişkilerimiz gelişmeye devam ederken, dayanışma için minnettarız ve Rusya'nın diplomasiye verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz”
açıklamasını yaptı.


#iran
#rusya
#Abbas Arakçi
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
