İran Dışişleri Bakanı: Hizbullah İsrail'e "önleyici saldırı" düzenleyebilir

İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.