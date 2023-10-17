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İran Dışişleri Bakanı: Hizbullah İsrail'e "önleyici saldırı" düzenleyebilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı önleyici saldırıya geçebileceğini söyledi.

08:30 . 17/10/2023 Salı
AA
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

Abdullahiyan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan özel röportajında, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmayı değerlendirdi.


İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın ilerleyen saatlerde İsrail'e karşı harekete geçebileceğini ifade eden Abdullahiyan, "Direniş liderleri, Siyonist rejimin Gazze'de herhangi bir eylem (kara saldırısı) yapmasına ardından diğer bölgedeki direniş güçlerine yönelmesine izin vermeyecektir. Tüm seçenekler Hizbullah'ın önündedir." dedi.


Abdullahiyan, "Direniş cephesinin önümüzdeki saatlerde herhangi bir önleyici saldırı olasılığı beklenebilir." ifadelerini kullandı.




#İran
#Hizbullah
#Hüseyin Emir Abdullahiyan
#Lübnan
#İsrail
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