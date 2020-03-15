Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif ABD yaptırımları koronavirüs ile mücadeleye engel
ASYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD yaptırımları koronavirüs ile mücadeleye engel

İran'da koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 724'e yükselmesiyle birlikte Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten açıklama geldi. Zarif, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi engellediğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin ülkesine yönelik yaptırımlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi engellediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov arasında yapılan telefon görüşmesinde, virüsle mücadele konusu ele alındı.

  • Zarif, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını eleştirdiği görüşmede, "ABD’nin tek taraflı zalimce yaptırımları, İran’ın tehlikeli bir salgın olan yeni tip koronavirüsle mücadelesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. İran ve dünya, bu ağır süreci de aşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.
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Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu.
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Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek.
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İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor.
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Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti.
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Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.

724 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi.

4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği aktarıldı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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