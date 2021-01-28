Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Ermenistanın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir
ASYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir

Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir” dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan ise İran’la iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine sahip olduklarını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bölgesel temasları kapsamında Azerbaycan ve Rusya'nın ardından Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya geldi.

İranlı milletvekili Bilaş: Azerbaycan'dan o topraklar geri alınmalı ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları desteklenmeli
DÜNYA
İranlı milletvekili Bilaş: Azerbaycan'dan o topraklar geri alınmalı ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları desteklenmeli

"Ermenistan önemli bir komşumuz"

Görüşmede Zarif, "Ermenistan Cumhuriyeti dahil bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği önemlidir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir. Ermenistan önemli bir komşumuzdur" dedi.

"İran'la aramızda dostluk ilişkisi var"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan da iki ülkenin iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre, iki ülke arasındaki bankacılık, ulaşım, İran ürünlerinin ihracatı ve Aras Nehri'nin çevresiyle ilgili konular masaya yatırıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı
DÜNYA
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir gerekçesiyle İran Dışişleri'ne çağrıldı
Abone Ol Google News
FETÖnün mahrem imamı paket

FETÖ'nün mahrem imamı paket

​KKTC'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
Sokakları köpük sardı

Sokakları köpük sardı

Yollara taştı üç mahalleye ağır koku yayıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal son anketi açıkladı: İşte AK Partinin oy oranı

Batık kulüpler

Batık kulüpler

'4 Büyükler'in borcu 7 bakanlığın bütçesinden fazla.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesi heyecana yol açtı:

​Barajlardaki su seviyesi her geçen gün artıyor.

Sebze ve meyve için dikkat çeken öneri.
Bana inanmayıp<br>adımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.

Al birini vur ötekine

Al birini vur ötekine

'Apple gizlilik hizmetleri rekabete aykırı.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.