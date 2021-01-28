İran Dışişleri Bakanı Zarif: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bölgesel temasları kapsamında Azerbaycan ve Rusya'nın ardından Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazyan'la bir araya geldi.

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"Ermenistan önemli bir komşumuz"

Görüşmede Zarif, "Ermenistan Cumhuriyeti dahil bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve ulusal egemenliği önemlidir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir. Ermenistan önemli bir komşumuzdur" dedi.

"İran'la aramızda dostluk ilişkisi var"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan da iki ülkenin iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre, iki ülke arasındaki bankacılık, ulaşım, İran ürünlerinin ihracatı ve Aras Nehri'nin çevresiyle ilgili konular masaya yatırıldı.