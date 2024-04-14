İran Dışişleri Bakanlığı saldırı uyarısı: Tedbir almakta tereddüt etmeyeceğiz

Açıklamada, “14 Nisan 2024 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri, İsrail'in yinelenen askeri saldırılarına karşılık olarak ve Şart'ın 51. Maddesi uyarınca tanınan meşru müdafaa hakkını kullanarak İsrail'in askeri üslerine bir dizi askeri saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar, Suriye hükümetinin daveti üzerine Suriye'de bulunan İranlı askeri danışmanların şehit edilmesi ve özellikle de 1 Nisan'da Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti diplomatik binalarına yönelik silahlı saldırılara yanıt olarak düzenlenmiştir. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun amaç ve ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederken, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını her türlü yasadışı güç kullanımı ve saldırıya karşı güçlü bir şekilde savunma kararlılığını yineler” denildi.