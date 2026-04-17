İran duyurdu: Savaşı bitirmek istiyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasından yana olduklarını belirtti. Bakıri, "Savaşı bölge genelinde bitirmek istiyoruz. Pakistan ve ABD heyeti ile müzakerelerde ateşkesin Lübnan’dan Kızıldeniz’e her yerde olması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.
"Hürmüz’ün açılmasından yanayız"
Bakıri, Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasından yana olduklarını belirterek, ABD’nin koşulları kabul etmesi gerektiğini ve bunun için bir protokol imzalanması gerektiğini söyledi.
"Savaşı bölge genelinde bitirmek istiyoruz"
Bölgesel çatışmaların sona ermesini istediklerini vurgulayan Bakıri, Pakistan ve ABD heyetleriyle yürütülen müzakerelerde ateşkesin Lübnan’dan Kızıldeniz’e kadar tüm bölgeyi kapsaması gerektiğini dile getirdiğini belirtti.