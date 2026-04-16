Trump'tan ateşkes çıkışı: İran uranyumu vermeyi kabul etti

Trump, Beyaz Saray'da İran ile devam eden müzakerelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran ile görüşmelerde büyük ilerlemenin kaydedildiğini ifade eden Trump, ateşkesin uzatılması konusunda emin olmadıklarını söyledi.

İran'ın şu anda daha önce yapmayı reddettiği şeyleri yapmaya hazır olduğunu iddia eden ABD Başkanı, Tahran'ın elindeki uranyumu vermeyi kabul ettiğini ileri sürerek, "İran nükleer silaha sahip olmayacağı şartını kabul etti." dedi.