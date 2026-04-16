Trump'tan ateşkes çıkışı: İran uranyumu vermeyi kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin konuştu. İran konusunda büyük ilerlemenin kaydedildiğini ifade eden Trump, "Ateşkesin uzatılmasından emin değiliz. İran uranyum vermeyi kabul etti." dedi. İran'ın şu anda daha önce yapmayı reddettiği şeyleri yapmaya hazır olduğunu ileri süren ABD Başkanı, anlaşmanın olmaması durumunda savaşın süreceğini savundu. Trump ayrıca, İsrail'le Lübnan arasındaki ateşkesin Hizbullah'ı kapsayacağını da söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da İran ile devam eden müzakerelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
"İran uranyumu vermeyi kabul etti"
İran ile görüşmelerde büyük ilerlemenin kaydedildiğini ifade eden Trump, ateşkesin uzatılması konusunda emin olmadıklarını söyledi.
İran'ın şu anda daha önce yapmayı reddettiği şeyleri yapmaya hazır olduğunu iddia eden ABD Başkanı, Tahran'ın elindeki uranyumu vermeyi kabul ettiğini ileri sürerek, "İran nükleer silaha sahip olmayacağı şartını kabul etti." dedi.
"Lübnan ve İsrail liderleri Beyaz Saray'da bir araya gelebilir"
Anlaşmanın olmaması durumunda savaşın süreceğini de sözlerine ekleyen Trump, Lübnan ile İsrail arasında varılan 10 günlük ateşkese ilişkin de konuştu.
Varılan ateşkesin Hizbullah'ı da kapsadığını söyleyen ABD Başkanı, "1-2 hafta içerisinde Lübnan ve İsrail liderleri Beyaz Saray'da bir araya gelebilir." dedi.