Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasinin yerini silahlar aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyada sağ duyu askıya alındı.

Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor.

Diplomasinin yerini silahların aldığı böyle bir ortamda kimse güvende değildir.

Bölge ülkelerinin ana aktör olmadığı hiçbir denklemin barış ve güven arayışına cevap vermeyeceği açıktır.

Bizim Gazze'de, Ukrayna, Afrika'da güçlendiğimiz barış girişimlerinin özü ilkeli ve gerçekçi yaklaşımdır.

Filistin ve Lübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti.

İsrail uluslararası tüm çabalara rağmen durmuyor, durdurulamıyor.

İsrail güçleri ateşkesin imzalandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana 755 Filistinliyi şehit etti.

İsrail, Filistinli mahkumlara getirdiği idam cezası ile apartheidi yeniden hortlatmaya çalışıyor.

İsrail barışın önündeki engel.

İsrail ateşkese uymuyor, Gazze'ye yardım girmiyor.

Biz milli birlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik ve vereceğiz.

Libya'da sükunet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik aktif çabalarımızı sürdürüyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde savaşı sonlandırmak adına yürütülen diplomatik çabaların kesintiye uğramaması büyük önem taşıyor.

Savaşın sona ermesi için samimi çabalarımızı sürdürüyoruz.

1963'ten bu yana gündemimizde olan Kıbrıs meselesinde ise adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık kaldırılması çağrısında bulunuyorum.

Sudan'daki çatışmalar Afrikalı kardeşlerimizi olduğu kadar bizleri de derinden yaralıyor.

Son yıllarda istikrara ve güvenlik yolunda Somali'nin toprak bütünlüğüne ve kalkınmasına verdiğimiz destek de sürüyor.

Afrikalı dostlarımızla iş birliği içerisinde kıtanın daha parlak bir geleceğe kavuşması için ihtiyaç duyulan desteği vermeye devam edeceğiz.

