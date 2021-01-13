İran gelişmiş bir nükleer yakıt türü için çalışmalara başlandığını duyurdu

İran, gelişmiş bir nükleer yakıt türü için çalışmalara başlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kazım Garib Abadi, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yakıtın üretimiyle ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) bilgilendirildiğini kaydetti ve "İlk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanılacaktır." bilgisini paylaştı.

OYNAT 00:26 İran'daki bir köprüye İsrail bayrağı ve 'Teşekkürler Mossad' yazısı asıldı İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ve 'Teşekkürler Mossad' yazısı asılarak nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

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Öte yandan 2015'de imzalanan ve kamuoyunda İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP), İran’ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Ayrıca uzmanlar, metal uranyumu, nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.