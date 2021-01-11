Dünya İran Güney Kore ile bloke edilen döviz rezervlerini görüştü ABDnin şantajına teslim oluyorsunuz
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İran Güney Kore ile bloke edilen döviz rezervlerini görüştü: ABD'nin şantajına teslim oluyorsunuz

İran'ın başkenti Tahran'a gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet müzakerelerde bulunmak için İranlı yetkililer ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi; "Güney Kore bankaları, ABD yaptırımlarından korktuğu için İran'ın döviz rezervlerini yaklaşık 2,5 yıldır yasa dışı bir şekilde bloke etmiş durumda. Sadece ABD şantajına teslim olmak anlamına gelen bu tavır kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Güney Kore ile ilişkilerini geliştirmenin ancak bu ülkede bloke edilen döviz rezervlerine erişebilmeleri halinde anlamlı olacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bakan Yardımcısı Arakçi, İran'ın, Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koymasının ardından müzakerelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet ile görüştü.

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Sorun çözülürse ilişkiler anlamlanacak

Görüşmede, İran'ın Güney Kore'deki mali kaynaklarının ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesini gündeme getiren Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore bankaları, ABD yaptırımlarından korktuğu için İran'ın döviz rezervlerini yaklaşık 2,5 yıldır yasa dışı bir şekilde bloke etmiş durumda. Sadece ABD şantajına teslim olmak anlamına gelen bu tavır kabul edilemez. Doğal olarak, ilişkileri geliştirmek de ancak bu sorun çözülürse anlam kazanacaktır."

"Nihai çözüm için takipteyiz"

İran'ın söz konusu mali kaynakları kullanabilmesi için iki ülke arasında daha önce başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelere değinen Arakçi, "Bize göre, İran'ın Güney Kore'deki döviz rezervlerinin bloke edilmesi, ABD'nin baskıcı yaptırımlarından çok Güney Kore hükümetinin siyasi iradesinin eksikliğinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Arakçi, meselenin iki ülke arasında çözüm bekleyen öncelikli konu olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe ise yeni yılda iki ülke arasındaki sorunların çözülmesiyle güven tesis etmeyi amaçladıklarını, bu açıdan İran'ın döviz rezervlerine erişim sağlamasının kendilerinin de önceliği olduğunu ve nihai bir çözüm için konunun takipçisi olduklarını belirtti.

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Alıkonulan petrol tankeri

Öte yandan Arakçi, Güney Kore bandıralı petrol tankerine çevre kirliliği yaratması nedeniyle el konulduğunu ve konunun adli makamlarca incelendiğini söyledi.

Mevkidaşından konuyu siyasallaştırmamalarını ve propagandadan kaçınmalarını isteyen Arakçi, yasal prosedürlerin sonuçlanması gerektiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

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