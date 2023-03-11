İran ile Suudi Arabistan anlaştı: Yedi yıl sonra bir ilk

İran ile Suudi Arabistan, yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis ediyor. İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı Musaad bin Mohammed Al-Aiban’ın Çin’in başkenti Pekin’de 6 Mart’ta başlayan görüşmelerin ardından Tahran-Riyad arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştığı duyuruldu. Sürecin yürütülmesi ve alınan karara ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarının en kısa sürede bir araya gelecekleri belirtildi. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları aktarıldı.