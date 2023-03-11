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Dünya

İran ile Suudi Arabistan anlaştı: Yedi yıl sonra bir ilk

İran ile Suudi Arabistan yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı.

11:18 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
İran ve Suudi Arabistan bayrağı (Arşiv)

İran ve Suudi Arabistan bayrağı (Arşiv)

İran ile Suudi Arabistan, yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkileri yeniden tesis ediyor. İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı Musaad bin Mohammed Al-Aiban’ın Çin’in başkenti Pekin’de 6 Mart’ta başlayan görüşmelerin ardından Tahran-Riyad arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaştığı duyuruldu. Sürecin yürütülmesi ve alınan karara ilişkin ayrıntıların netleştirilmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarının en kısa sürede bir araya gelecekleri belirtildi. Varılan anlaşma kapsamında İran ile Suudi Arabistan’ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerinin yeniden başlatılacağı ve iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilikleri ve temsilcilikleri yeniden açacakları aktarıldı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan’da 2 Ocak 2016 tarihinde terör suçuyla yargılanan ve Şii din adamı Ayetullah Nimr Bakır el-Nimr’in de aralarında bulunduğu 47 kişi idam edilmişti. İdamın ardından İran’da protestolar gerçekleştirilmiş, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ile Meşhed kentindeki konsolosluğu ateşe verilmişti. Mart 2015’te Yemen’de başlayan savaş nedeniyle kötüleşen ilişkiler, bunun üzerine tamamen kesilmişti.

Öte yandan, Tahran ve Riyad yönetiminden yetkililer, görüşmeler gerçekleştirmek için Irak’ın arabuluculuğunda Nisan 2021’de Bağdat’ta bir araya gelmişti.

#İran
#Suudi Arabistan
#Çin
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İran ile Suudi Arabistan anlaştı: Yedi yıl sonra bir ilk
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