Dünya İran İngiltere diplomatik misyonların korunmasında üzerine düşen görevi yerine getirmeli
ORTADOĞU

İran: İngiltere diplomatik misyonların korunmasında üzerine düşen görevi yerine getirmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere hükümetinin diplomatik misyonların korunması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve İngiltere'nin güvenliği sağlayamaması durumunda İran'ı bilgilendirmesini beklediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
İran: İngiltere diplomatik misyonların korunmasında üzerine düşen görevi yerine getirmeli
Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bakanlığın Tahran’da bulunan binasında yaptığı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi.

Kenani, dün akşam Londra'da İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ve İran bayrağının indirilmesiyle ilgili olarak bu tür eylemlerin hiçbir değerinin olmadığını söyledi.

Bazı kişilerin diplomatik bir misyona saldırması ve ülkenin bayrağını indirmesinin kendi başına bir değerinin olmadığını belirten Kenani, “Bu bağlamda önemli olan nokta, uluslararası yasalara göre diplomatik yerlerin güvenliğini sağlamak zorunda olan hükümetin sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

Kenani, hükümetlerin, diplomatik yerlerin güvenliğinin sağlanması konusunda Viyana Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uymakla yükümlü olduğunu belirterek, “İngiliz hükümeti bu konuda iddialı olan ülkelerden biri, ne yazık ki böyle bir ülkede İran'ın misyonlarına farklı zamanlarda defalarca saldırı düzenlendi.” diye konuştu.

İranlı Sözcü, İngiltere hükümetinin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve İngiltere'nin güvenliği sağlayamaması durumunda İran'ı bilgilendirmesini beklediklerini söyledi.

Şengen vizesinin kısıtlanması

Bazı Avrupa ülkelerinin İranlılara Şengen vizesi vermeyi durdurduğuna ilişkin İran medyasında yayınlanan haberlere değinen Kenani, vize sınırlandırmasına yönelik her türlü adımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kenani, bu konuda herhangi bir bilginin kendisine ulaşmadığını ancak bir yandan İranlıların haklarından bahsederken diğer yandan bu hakları engellemeye yönelik kararların çelişkili olduğunu ifade ederek bu haberlerin doğru olmadığını umut ettiğini söyledi.

Diğer yandan, Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği'nin vize başvuru merkezi yaptığı açıklamada İran’daki internet kesintileri nedeniyle Şengen vize başvurularının yapılamadığını açıkladı.

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