Dünya İran Irak ve Lübnandaki gösterileri Suudi Arabistan teşvik ediyor
ORTADOĞU

İran: Irak ve Lübnan'daki gösterileri Suudi Arabistan teşvik ediyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini söyledi. Lübnan'da halk ile Hizbullah örgütü arasında düşmanlık meydana getirilmeye çalışıldığını öne süren Burucerdi, "Irak ve Lübnan'da düşmanın hileleri geçicidir ve bu merhaleyi de atlatacaklardır. Her iki ülkedeki gösterilerin ömrü Fransa'da aylarca süren krizden daha kısa olacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaaddin Burucerdi, Irak ve Lübnan'daki protesto gösterilerini Suudi Arabistan'ın desteklediğini belirtti.

"Suudi Arabistan protestoları teşvik ediyor"

  • İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) konuşan Burucerdi, "Suudi Arabistan yöneticileri, Irak ve Lübnan'daki gösteriler nedeniyle bayram ediyor ve protestoları teşvik ediyorlar. ABD ve Siyonistler de protesto gösterilerini artırmak için komplo düzenliyorlar." dedi.

Lübnan'da halk ile Hizbullah örgütü arasında düşmanlık meydana getirilmeye çalışıldığını öne süren Burucerdi, "Irak ve Lübnan'da düşmanın hileleri geçicidir ve bu merhaleyi de atlatacaklardır. Her iki ülkedeki gösterilerin ömrü Fransa'da aylarca süren krizden daha kısa olacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak ve Lübnan'daki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Eylemciler, 1 Ekim'de başlayan ve Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilerine dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

  • Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı. Hükümetin vergi politikalarına karşı devam eden protestolarda, göstericiler ve Hizbullah destekçileri arasında gerginlik çıkmış, örgüt lideri Hasan Nasrallah, dün destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, “Lübnan'daki durum, artık uluslararası ve bölgesel politik hedeflerin çemberine girdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Hizbullah: Hükümetin istifasını desteklemiyoruz: Mevcut şartlarda erken seçime de gidilmesini kabul etmiyoruz
DÜNYA
Hizbullah: Hükümetin istifasını desteklemiyoruz: Mevcut şartlarda erken seçime de gidilmesini kabul etmiyoruz
Fenerbahçe evinde şov yaptı

Fenerbahçe evinde şov yaptı

​Sarı lacivertliler Kadıköy'de Konyaspor'a 5 gol attı.
İş dünyasındalike çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
ABD, Suriyede yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.
İttifakta büyük kriz

İttifakta büyük kriz

'İstanbul'da aday göstermedik ama onlar bugün susuyor, cevabını alacaklar'.
'Katilin takdir<br>edilmesi hukuk dışı'

'Katilin takdir
edilmesi hukuk dışı'

​MHP lideri Bahçeli, tedavi süreci sonrası ilk kez canlı yayında konuştu.
Türkler hiçbir<br>ülkeye güvenmiyor

Türkler hiçbir
ülkeye güvenmiyor

​En yüksek oranı yüzde 9,7 ile Rusya aldı.
Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

​Mehmetçik'in dikkati YPG'li teröristlerin planını bozdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.