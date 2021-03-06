Dünya İran Iraktan bloke edilen varlıklarını istedi Paralarımızı geri verin
ORTADOĞU

İran Irak'tan 'bloke edilen' varlıklarını istedi: Paralarımızı geri verin

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendilerine uygulanan ABD yaptırımları kapsamında Irak'ta bloke edilen mali varlıklarını Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'den geri istedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Kazımi ile telefon görüşmesinde Tahran'ın milyarlarca dolarının "yasalara aykırı" olarak Irak bankalarında bloke edildiğini söyledi.

Iraklı yetkililerin defalarca söz vermesine rağmen İran'ın mali varlığının serbest bırakılmadığını dile getiren Ruhani, "İran'ın Irak'taki döviz kaynaklarının süratle serbest bırakılması gerekiyor." dedi.

Irak'ın "güvenliği, barışı, huzuru ve bütünlüğünün İran için ciddi ve öncelikli konular arasında" yer aldığını ifade eden Ruhani, "Irak'ın içişlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıyız ve böyle bir girişimi bu ülke ve bölge için zararlı görüyoruz." görüşlerini paylaştı.

"ABD bölgede daima tahrip edici"

Irak'taki ve bölgedeki ABD askerlerinin istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olduğunu savunan Ruhani, "Amerikalılar bölgede daima tahrip edici bir role sahip olmuştur. Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasıyla ilgili aldığı kararın uygulanması Irak ve bölge barışı ile istikrarına hizmet edebilir." diye konuştu.

Ruhani, İran ile Irak arasında ulaştırma, ticaret ve diğer konularda yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kazımi de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirerek, "ABD yönetiminde meydana gelen değişiklikle ülkelerin iş birliği için şartlar daha uygun hale geldi. Irak, İran'a yönelik tüm yaptırımların kalkması için çaba göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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